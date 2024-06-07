Швеция, которая три месяца назад стала членом Североатлантического альянса, примет участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, цитирует агентство LETA.

"Швеция полна решимости быть активным членом НАТО с первого дня", - заявил Кристерссон после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом на военной базе под Стокгольмом.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года на протяжении девяти месяцев, пока на базе Эмари идет ремонт, опорная миссия базируется в Лиелварде.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и в марте этого года была принята в альянс.

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