Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Швеция, которая три месяца назад стала членом Североатлантического альянса, примет участие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, сообщил в пятницу премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, цитирует агентство LETA.

"Швеция полна решимости быть активным членом НАТО с первого дня", - заявил Кристерссон после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом на военной базе под Стокгольмом.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года на протяжении девяти месяцев, пока на базе Эмари идет ремонт, опорная миссия базируется в Лиелварде.

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину, и в марте этого года была принята в альянс.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit