За три дня предварительного голосования возможностью исполнить гражданский долг досрочно воспользовались 128 938 избирателя. Это 8,37% от общего числа имеющих право голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Самая высокая явка была в Видземе - 10,42%, далее следует Курземе - 8,32%, Земгале - 8,29%, Рига - 7,83% и Латгале - 5,51%, сообщает портал LSM.lv.

Самая высокая активность в Саукрастском крае - 17,63%, в Адажском крае- 14,18%. Более 10% проголосовавших - в Цесисском, Кекавском, Огрском, Сигулдском, Валкском и Валмиерском краях.

Самая низкая активность в дни предварительного голосования - в Резекненском крае (4,2%), на втором месте "снизу" - Даугавпилс, где на участки пришли только 4,51% избирателей.

Во всех остальных регионах проголосовали более 5% избирателей, за рубежом проголосовали 0,9% избирателей.

Основной день голосования - завтра. В субботу, 8 июня, с 8.00 до 20.00 в Латвии пройдут выборы в Европарламент. Стране предстоит отправить в Брюссель 9 депутатов, а на места в Европарламенте претендуют 16 партий и политических объединений: всего 271 кандидат. Со среды, 5 июня, выборы проходят во всех странах Европейского союза: гражданам ЕС предстоит делегировать в Брюссель 720 депутатов.

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