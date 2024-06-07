В пятницу, 7 июня, Служба государственной безопасности (СГБ) приняла решение обратиться к прокуратуре с просьбой начать уголовное преследование бывшего депутата Европарламента за возможное прославление и оправдание военных преступлений, совершенных Россией в Украине. По информации портала Delfi, речь идет о бывшем европарламентарии Андрее Мамыкине, прежде телеведущем и журналисте.

Уголовный процесс в отношении этого лица СГБ возбудила 29 сентября 2023 года согласно статье 74.1 Уголовного закона, оценив высказывания в эфире нескольких лояльных Кремлю российских телеканалов, а также в социальных сетях. В программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" российского телеканала "Россия 1" 21 сентября прошлого года этот человек высказался, что Россия "в Украине совершает великое и священное дело".

СГБ объявила соответствующего человека в розыск.

Служба госбезопасности напоминает, что ни одно лицо не рассматривается как виновное, пока вина в совершении преступления не будет констатирована в предусмотренном законом порядке.

Андрей Мамыкин родился в 1976 году. До 2014 года - известный журналист телеведущий. В 2014 году избрался в Европарламент по списку "Согласия", однако вскоре, уже будучи в Брюсселе, разорвал отношения с партией. В 2019 году баллотировался уже по списку Русского союза Латвии, но избран не был, не сумев обойти по плюсам Татьяну Жданок.

В середине сентября стало известно, что Андрей Мамыкин переехал жить в Россию. В том числе он обосновал свое решение - "чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах". В интервью кремлевским пропагандистам он именует вторжение России в Украину используемыми в России терминами, то есть спецоперацией, и выражает уверенность, что в Латвии будут восстановлены памятники, установленные в свое время советской властью.

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