Численность трудоустроенных в Латвии в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 0,9%, в результате чего Латвия оказалась среди пяти стран Евросоюза (ЕС), в которых в этот период зарегистрирован спад, свидетельствуют обнародованные в пятницу статистическим бюро ЕС Eurostat данные.

Спад занятости в первом квартале также зафиксирован в Словакии и Финляндии (в каждой стране -0,1%), Польше (-1%) и Эстонии (-1,3%).

Самый стремительный рост уровня занятости в прошлом квартале был на Мальте (+5,8%), в Румынии (+4%), Испании (+2,9%) и Литве (+2,6%).

В ЕС в первом квартале занятость была на 0,9% выше, чем годом ранее, а в еврозоне зарегистрирован рост на 1%.

По сравнению с последним кварталом прошлого года этот показатель как в ЕС, так и в еврозоне в первом квартале увеличился на 0,3%.

За квартал сокращение численности трудоустроенных было зафиксировано в Швеции (-0,1%), Словакии (-0,3%) и Польше (-0,6%), а в Чехии она осталась неизменной. Самый стремительный рост был в Румынии (+2,4%), за ней следуют Мальта (+1,4%), Португалия (+1,1%) и Испания (+1%). Число занятых в Латвии за этот период увеличилось на 0,3%, в Литве - на 0,2%, а в Эстонии - на 0,5%.

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