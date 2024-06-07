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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) считает, что до обеда первого дня, в который действует запрет на предвыборную агитацию, ситуация была спокойной: до сих пор бюро не получало сигналов и само не фиксировало каких-либо возможных агитационных нарушений, выяснило агентство LETA в спецслужбе.

До сих пор жители лишь обратили внимание KNAB на разрешенную бесплатную коммуникацию кандидата в депутаты в твиттере.

KNAB напоминает, что закон о предвыборной агитации сегодня запрещает оплачиваемую агитацию в соцсетях, но не ограничивает возможности для партий, кандидатов в депутаты и не связанных с партиями лиц публиковать в соцсетях неоплаченный контент.

Как сообщалось, в пятницу и субботу, которые являются днем выборов в Европейский парламент, размещение предвыборных агитационных материалов запрещено.

Запрет распространяется на размещение предвыборных агитационных материалов в прессе, на улицах и в электронных СМИ. В социальных сетях и на различных интернет-сайтах запрещено размещать платную агитацию.

Агитационные материалы могут быть самыми разными - это и реклама, и интервью, и посты в социальных сетях, отмечает KNAB. Если граждане заметят запрещенную политическую рекламу в дни, когда действует запрет на агитацию, об этом нужно сообщить Государственной полиции или KNAB.

О нарушениях можно сообщить через бесплатное приложение Ziņo KNAB, позвонив на телефон доверия БПБК 80002070 или написав по электронной почте knab@knab.gov.lv.

Между тем Национальный совет по электронным СМИ следит за предвыборной агитацией в электронных средствах массовой информации. В случае возможных нарушений закона о предвыборной агитации БПБК может начать процесс об административном правонарушении, а также применить к физическим и юридическим лицам штраф.

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