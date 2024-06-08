Служба государственной безопасности (СГБ) призывает людей информировать о возможных случаях подкупа голосов в день выборов в Европейский парламент, сообщили агентству LETA в СГБ.

Служба государственной безопасности напоминает, что умышленное препятствование свободному осуществлению человеком права голосовать или быть избранным является уголовным преступлением. Закон запрещает влиять на свободный выбор избирателей с помощью насилия, обмана, угроз, подкупа или любых других незаконных средств. Уголовная ответственность предусмотрена также за умышленный неправильный подсчет голосов, за умышленное нарушение тайны голосования должностным лицом или членом избирательной комиссии.

СГБ призывает сообщать, если за голосование за ту или иную политическую силу или кандидата предлагается оплата или иные материальные или нематериальные блага. Также следует сообщать о создании и распространении заведомо ложной дискредитирующей информации о политической силе или кандидате в депутаты с использованием технологий дипфейка.

Людям также предлагается сообщать в Государственную полицию о случаях несанкционированной агитации в городской среде в день выборов в Европейский парламент. Например, в эти дни в городах запрещено распространение листовок, восхваляющих политическую партию или кандидата, а также агитация возле избирательных участков. Сообщать можно о любых предвыборных рекламных объявлениях в городских районах, которые не были своевременно сняты.

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