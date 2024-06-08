В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) поступила информация от десяти человек о возможных нарушениях агитации в день выборов в Европейский парламент, сообщает агентство LETA. На данный момент никаких нарушений не выявлено.

KNAB благодарит людей за предоставление информации и проверяет ее.

Чаще всего люди обращали внимание KNAB на сообщения в социальных сетях, содержащие агитационный контент. KNAB напоминает, что сегодня запрещено платить за продвижение постов в социальных сетях, в то время как публикация постов как таковая не запрещена.

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