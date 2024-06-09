По неофициальной информации, которой располагает агентство LETA, лидеры выборов в Европарламент в Латвии - партии "Новое Единство" и Национальное объединение: каждая из политических сил якобы может получить по 2 мандата. Еще 5 мандатов якобы достанутся еще пяти партиям - Latvijas Attīstībai, "Объединенному списку", "Согласию", "Латвии на первом месте" и "Прогрессивным".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) огласит официальные итоги выборов сегодня в полночь. Задержка с публикацией данных связана с тем, что в странах ЕС продолжаются выборы в Европарламент: последний избирательный участок - в Италии - закроется именно в полночь по латвийскому времени. Однако, по неофициальной информации, реальный подсчет голосов уже начался вчера после 20.00.

Битва за первое место

Битва за первое место развернулась между оппозиционным Национальным объединением и премьерским "Новым Единством". Например, в Валмиерском крае, где обе эти партии традиционно добивались успеха, после подсчета половины голосов на первое место выдвинулось "Новое Единство", которому отдали предпочтение 30% избирателей. За Нацобъединение проголосовали 25% избирателей. Ближайшие конкуренты лидеров "Для развития Латвии" и "Объединенный список" - получили поддержку около 10% граждан.

"Прогрессивные" показывают относительно лучшие результаты в столице, в Риге убедительные результаты также у "Нового Единства" и Нацобъединения. В частности, "Новое Единство" стало победителем на нескольких наиболее посещаемых избирательных участках. Схожая ситуация в Саласпилсе: в лидерах - "Новое Единство" и Нацобъединение, барьер преодолевают еще пять партий. "Новое Единство" лидирует в Талси, Смилтене, Тукумсе.

Кандидат в депутаты Европарламента от Национального объединения Рихар дс Колс допустил, что "Новое Единство" может по итогам выборов занять первое место. Хотя социологические опросы, предварявшие выборы, прочили победу оппозиционному Национальному объединению. Если "Новому Единству" удастся обогнать Нацобъединение, то это подтвердит косвенное влияние на избирателей партии власти, считает Колс.

Известно, что "Новое Единство" скорее всего стало победителем на нескольких наиболее посещаемых избирательных участках в Риге. Схожая ситуация в Саласпилсе: в лидерах - "Новое Единство" и Нацобъединение, барьер преодолевают еще пять партий. "Новое Единство" лидирует в Талси, Смилтене, Тукумсе.

Еще пять политических сил, вероятно, получат по одному мандату

Но регионы в Латвии - разные, и в том числе, отличаются и по этническому составу населения. Поэтому не везде доминирование "Нового Единства" и Нацобъединения столь значительно.

Так, в Риге на участках в Золитуде и Плявниеки уже традиционно победила социал-демократическая партия "Согласие". Известно, что в Даугавпилсе за "Согласие" проголосовали более трети всех избирателей, результаты каждого конкурента в этом городе - ниже в три раза, свидетельствует неофициальная информация. В Аугшдаугавском партии с большим отрывом от остальных конкурентов лидируют "Согласие" и "Новое Единство".

"Прогрессивные" показывают относительно лучшие результаты в столице.

Партия Latvijas Attīstībai, по словам кандидата в депутаты Европарламента Артиса Пабрикса, вероятно, получит один мандат, но не дотянется до двух.

Партия "Латвия на первом месте" также, по неофициальной информации, набрала достаточно голосов, чтобы получить мандат Европарламента. Лидер списка Вилис Криштопанс уже сказал, если партия получит один мандат - это тоже хороший результат.

С утра было неясно, сможет ли партия "Стабильность" получить достаточную поддержку избирателей, чтобы получит мандат депутата Европарламента. Позже лидер "Стабильности" Алексей Росликов, который сам не баллотировался, фактически признал, что партия может не пройти в Европарламент, и объяснил возможную неудачу конкуренцией в русскоязычном электоральном сегменте.

Иносказательные намеки

Утром в соцсети "X" (Twitter) помощник депутата Европарламента Ивара Иябса (Latvijas Attīstībai) Петерис Винкелис иносказательно обрисовал итоги выборов: "Всего девять грузчиков: 22 яблока, 17 подвязок, 12 докторов, по шесть у красных, бульдозеров, конвоя и кепки".

Kopā deviņi kustoņi: 22 āboli, 17 prievītes, 12 doktori, pa seši sarkanie, buldozeri, konvoji un kepkas. — Pēteris Viņķelis (@PeterisVinkelis) June 8, 2024

Вероятно, под цифрами имелись в виду проценты, полученные по неофициальным данным партиями на выборах. В соцсети сейчас активно рассуждают о том, под каким названием какая партия скрывается.

Вероятно, "яблоки" - это "Новое Единство" (цвет зеленых яблок - часть партийной символики), "подвязки" (намек на национальную идеологию) - Нацобъединение. "Доктора" - это Latvijas Attīstībai: все три первых кандидата в депутаты Европарламента являются докторами наук.

К "красным" якобы причисляют "Прогрессивных", "бульдозерами" называют "Латвию на первом месте" по аналогичному прозвищу лидера Айнара Шлесерса, "конвоем" - "Объединенный список" (лидер списка Рейнис Познякс возглавляет Twitter-конвой, занимающийся доставкой помощи в Украину), "кепкой" - "Согласие" ("кепка Ушакова" - гора в Пурвциемсе).

Обрисованный Винкелисом исход выборов означал бы, что "Новое Единство" и Нацобъединение получили бы по 2 мандата, остальные партии по одному. Однако это лишь предварительные данные, картина может измениться.

Всего на выборах в Европарламент в Латвии участвовали 16 списков партий или политических объединений.

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