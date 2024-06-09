С целью содействия эффективному и безопасному содержанию жилых домов Кабинет Министров принял изменения в правила обследования, технического обслуживания и текущего ремонта жилых домов, устанавив обязательный норматив.

Правила охватывают общие основные требования к осмотру и техническому содержанию многоквартирных жилых домов, их оборудования и коммуникаций, сообщает министерство экономики Латвии.

Изменения в регламенте предусматривают, что управляющие многоквартирными жилыми домами обязаны будут применять единый латвийский стандарт и критерии, которым следует следовать при проведении осмотра и техобслуживания, конструкций зданий, оборудований, инженерных сетей и текущего ремонта, в том числе - после ураганов, наводнений, сильных дождей и других стихийных бедствий.

Стандарт также рекомендуется применять в ситуациях и случаях, не указанных в регламенте.

Применение стандарта поможет определить необходимые планы работ, которые будут соответствовать реальной ситуации и будут способствовать эффективному и безопасному содержанию жилого дома на протяжении всей его эксплуатации, предотвратят возникновение опасных риски, и обеспечат обоснование использования имеющихся финансовых средств жилого дома.

Изменения в регулировании основаны на проблемах, указанных представителями жилищно-коммунальной отрасли, и в предоставленных инициативах.

Обязательное применение стандарта обследования и технического обслуживания многоквартирных жилых домов планируется ввести с 1 января 2025 года.

Стандартное вложение (44,09 евро) будет единовременным платежом управляющего, а расходы будут распределены пропорционально между управляемыми домами и количеству квартир в них, что может быть включено в ежемесячный счет или в счет на следующий год.

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