Министр сообщения Каспарс Бришкенс на заседании Совета развития Рижского региона планирования заверил, что рижские пассажирские железнодорожные станции Румбула и Дарзини не будут исключены из расписания движения поездов.

Вопрос о возможном закрытии железнодорожных станций Румбула и Дарзини поднимался в Минсообщении еще в прошлом году. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс и Рижский регион планирования призвали сохранить эти станции, учитывая просьбы местных жителей и работодателей.

"Нас радует заверение министра сообщения Каспара Бришкенса, что железнодорожные остановки Румбула и Дарзини не будут исключены из расписания поездов. По мнению министра, можно было бы даже рассмотреть возможность создания еще одной станции в Риге, чтобы укрепить железную дорогу как основу пассажирского транспорта. Мы надеемся, что обсуждения по этому вопросу завершены и Рига сможет продолжить работу над планами развития этих кварталов", - заявил Ратниекс, вице-мэр Риги и председатель Совета развития Рижского региона планирования.

Осенью прошлого года Ратниекс призвал ответственное Минсообщения не исключать остановки Румбула и Дарзини из расписания пассажирских поездов, а наоборот - увеличить количество поездок с целью обеспечения жителям и работникам микрорайона удобства. Обе остановки располагаются в кварталах с интенсивной застройкой жилых домов, коммерческих, промышленных и логистических центров, отметил политик.

Отвечая на призыв пересмотреть ранее принятое решение, Совет общественного транспорта в октябре прошлого года принял решение приостановить закрытие ж/д остановок Румбула и Дарзини до углубленного изучения данных о количестве пассажиров и продолжить решение этим летом. Теперь Бришкенс сообщил, что этот вопрос больше не стоит на повестке дня.

30 мая этого года состоялось заседание Совета развития Рижского региона планирования, на котором руководство региональных самоуправлений встретилось с министром сообщения Каспаром Бришкенсом и обсудило вопросы, связанные с внедрением единой общественной транспортный билет, ход реализации Rail Baltica и т.д.

Рижский регион планирования включает в себя Ригу, Юрмалу и семь краев - Адажский, Марупский, Кекавский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский. Это самый экономически развитый регион Латвии, а также центр образования, науки и культуры.

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