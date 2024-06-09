Данные о явке избирателей на выборах в Европейский парламент свидетельствуют о том, что общество крайне разделено по языковому признаку, сказал агентству ЛЕТА лидер списка партии "Согласие" на выборах Нил Ушаков.

В целом явка избирателей существенно не изменилась, но в Латгале и Риге была "плачевная активность", сказал Ушаков, отметив, что это связано с языковым фактором.

В качестве причин Ушаков назвал то, что предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Европарламента не проводились на русском языке, а многих русскоязычных избирателей даже не достигла информация о том, что 8 июня состоятся выборы.

По словам Ушакова, двукратная разница показателей явки между Видземе, где проголосовало более 44% избирателей, и Латгале, где проголосовало 24%, является "очень печальным признаком" демократических процессов.

Ушаков отметил, что посетил многие приграничные регионы, где наблюдал высокую степень отчуждения и неинформированности о процессах в стране и в Европе.

Поэтому он считает, что одна из его главных задач в ближайшие годы - как можно больше общаться с избирателями на русском языке о том, что происходит в Европарламенте и как это влияет на Латвию.

Также Ушаков выразил надежду на то, что по итогам выборов будет переизбран в Европарламент еще на один срок.

Как сообщалось, по данным с 980 из 999 избирательных участков на выборах в Европарламент в Латвии проголосовало не менее 33,77% избирателей.

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