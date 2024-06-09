В четверг на военном полигоне в Селии был открыт полигон для учений и тестирования дронов, сообщили порталу Delfi в Минобороны.

С открытием учебно-испытательного полигона, в Селии впервые прошли военные учения, которые являются частью международных военных учений Baltic Zenith 2024. В учениях принимали участие ВВС Национальных вооруженных сил совместно с представителями коалиции дронов, проводя испытания беспилотных летательных аппаратов для обеспечения их соответствия требованиям вооруженных сил Украины.

При тестировании беспилотных летательных аппаратов развивается местная индустрия, проверяются технические способности и тактическое применение дронов, совершенствуются технологии, предоставляя как можно лучшее из того, что доступно в отрасли.

Как подчеркнул на открытии нового полигона министр обороны Андрис Спрудс (Прогрессивные), тест-полигон дронов — это новая грань и в развитии дронной коалиции, так как на тесты беспилотных летательных аппаратов и электронных военных действий на полигоне будут регулярно собираться союзники и страны-участницы дронной коалиции. Беспилотники, приобретенные в ходе только что объявленной закупки дронов Соединенного Королевства, также будут тестироваться непосредственно на полигоне в Селии, подчеркнул Спрудс.

Уже сообщалось, что для развития и укрепления работы в сфере дронов Национальных вооруженных сил Латвии на всех уровнях, в этом и в последующие годы инвестируют 20 млн. евро.

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