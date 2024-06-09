При подсчете результатов выборов в Европарламент на одном из избирательных участков Валмиеры в урне для голосования обнаружили 50 евро, которые были "адресованы" президенту Эдгару Ринкевичу, сообщили агентству LETA в Центральной избирательной комиссии.

Деньги не дойдут до президента, а будут зачислены в Государственную казну в соответствии с законом.

В субботу вечером, после закрытия избирательных участков, председатель ЦИК Кристине Саулите оценила, что выборы в ЕП прошли без существенных инцидентов. Она отметила, что кое-где были проблемы со сканированием паспортов и eID-карт или удостоверений личности, но они были решены.

Самый громкий инцидент в ходе выборов связан с 81-м избирательным участком Риги, который расположен в гуманитарной средней школе Рижского центра, где для голосования были использованы десять незапечатанных конвертов.

В ходе выборов Центризбирком столкнулся с техническими трудностями в работе сайта. Полная информация о количестве избирателей появилась на сайте в воскресенье около полудня. Официальные результаты выборов будут объявлены в ночь на понедельник.

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