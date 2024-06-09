В июне в Риге планируют начать кампанию по регистрации давно оставленных велосипедов. Столичное самоуправление надеется найти способ решения проблемы брошенных велосипедов на улицах города, сообщили порталу Delfi в Рижской думе.
Рижская муниципальная полиция в сотрудничестве с Центром жителей микрорайонов Риги и Департаментом внешнего пространства и мобильности думы проведет комплексное обследование городской среды в границах исторического центра Риги.
Цель кампании — улучшить эстетику и чистоту городской среды путем освобождения места для хранения других велосипедов.
В ходе проверки в центре Риги будут выявлены брошенные или давно оставленные велосипеды, на которые будут наклеены информационные наклейки. Через месяц будет проведен повторный рейд для проверки, были ли помеченные велосипеды убраны или по-прежнему находятся на прежнем месте.
Затем данные проанализируют, чтобы оценить эффективность инициативы и понять, сколько велосипедов было убрано с центральных улиц Риги, а сколько осталось.
Критерии идентификации брошенного или давно неиспользуемого велосипеда:
Отсутствует, спущена или проколота шина(ы);
Сильно проржавевшая или сломанная цепь;
Сломанный руль;
Поврежденные колеса;
Сломанное сиденье, что мешает езде на велосипеде;
Ржавый замок;
Чрезмерная ржавчина на раме и других частях велосипеда, что делает невозможным его использование;
Отсутствуют элементы велосипеда, что делает невозможным передвижение на нем.
Чтобы оценить масштаб проблемы и ее влияние на Ригу, инициатива соберет и проанализирует данные о количестве оставленных велосипедов, их расположение и реакцию веловладельцев.
Ассоциация "Город для людей" несколько лет пытается привлечь внимание Рижского самоуправления и министерства к проблеме брошенных велосипедов на улицах города.