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По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в Европейский парламент на зарубежных избирательных участках проголосовало 6809 граждан Латвии.

За рубежом наибольшее количество граждан Латвии проголосовало очно в Германии, где на пяти избирательных участках проголосовали 676 избирателей.

А самый популярный избирательный участок за рубежом находился в Брюсселе: на этом участке в столице Бельгии проголосовали 653 избирателя.

На трех избирательных участках в Великобритании проголосовали 632 гражданина Латвии, в Нидерландах - 419 избирателей.

322 гражданина Латвии проголосовали лично на четырех избирательных участках в США и 320 избирателей - на двух избирательных участках в Норвегии.

В России лично проголосовали 42 гражданина Латвии.

Меньше всего избирателей за рубежом оказалось на избирательных участках Индии, Турции и Азербайджана - по шесть граждан Латвии.

Кроме того, возможностью проголосовать по почте воспользовались 1497 граждан Латвии за рубежом.

По данным ЦИК, на нынешних выборах в Европарламент проголосовало 521 219 граждан Латвии, или 33,82% от общего числа избирателей, имеющих право голоса. При этом на избирательных участках в Латвии явка составила 37,76%, что чуть выше, чем пятью годами ранее.

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