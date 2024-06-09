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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поручила причислить десять конвертов без печатей к результатам голосования на выборах в Европейский парламент после пересчета голосов на 81-м избирательном участке, сообщает агентство LETA.

ЦИК отмечает, что в Риге, на 81-м избирательном участке, расположенном в Рижской центральной гуманитарной средней школе, при голосовании были использованы десять не конвертов без штампа избирательной комиссии конкретного участка.

Оценив имеющиеся в распоряжении комиссии документы и предоставленную комиссией 81-го избирательного участка и избирателем, ЦИК пришла к выводу, что инцидент не стал результатом чьих-то злонамеренных действий.

Конверты без печатей были выданы избирателям в результате случайной ошибки, и нет оснований сомневаться в том, что содержание этих конвертов отражает свободное волеизъявление электората, пояснили в ЦИК.

При оценке характера нарушения непроштамповка конвертов может быть признана формальным нарушением, особенно, если она затрагивает лишь немногих избирателей. В свою очередь, право избирать является правом конституционного ранга, поэтому голос каждого гражданина важен и не должен быть исключен из-за формальных недостатков, подчеркивается в решении ЦИК.

Причисление голосов в непроштампованных конвертах к общим результатам выборов устранит негативные последствия нарушения и обеспечит справедливый результат как для избирателей, так и для кандидатов, отметили в ЦИК.

Поэтому ЦИК приняла решение отменить протокол подсчета голосов на 81-м избирательном участке и поручить участковой комиссии немедленно внести соответствующие отметки в результаты голосования и подготовить новый протокол подсчета голосов сегодня вечером.

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