По итогам выборов в Европарламент политики одержавшего победу "Нового Единства" заняли первые места по количеству "плюсов" и "вычеркиваний".

Самый высокий индивидуальный рейтинг среди кандидатов в Европарламент - у вице-президента Еврокомиссии, в прошлом премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса. Он получил 91 873 "плюс". На втором месте - депутат ЕП Роберт Зиле (Национальное объединение) с 68 224 "плюсами", на третьем - депутат ЕП Сандра Калниете (55 176), на четвертом - политик Национального объединения Рихардс Колс (39 464). Пятая позиция - у экс-премьера Латвии Кришьниса Кариньша ("Новое Единство", 33 838).

Кариньш является и лидером "антирейтинга" - его фамилию из списков вычеркнули 33 907 раз. В число наименее популярных кандидатов среди тех, кто голосовал за их партии - депутат Сейма Янис Реирс ("Новое единство", 17 825), бывший министр земледелия Каспарс Герхардс (15 832) и экс-председатель Сейма Инара Мурниеце (15 255, оба - Национальное объединение). Экс-депутат ЕП Инесе Вайдере ("Новое Единство") получила 12 576 "вычеркиваний".

"Плюсы" и "вычеркивания" от избирателей влияют на позицию депутата в списке по итогам голосования. Популярный депутат может "подняться" с более низких позиций и попасть в число тех, кто проходит в орган власти. Непопулярный может потерять свою позицию и опуститься в итоговом списке.

Согласно предварительным результатам голосования на выборах в ЕП, депутатами Европарламента стали Валдис Домбровскис, Сандра Калниете (оба — "Новое единство"), Робертс Зиле, Рихардс Колс (оба — Национальное объединение), Иварс Иябс (Latvijas attīstībai), Рейнис Познякс ("Объединенный список"), Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), Нил Ушаков ("Согласие") и Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!