С точки зрения предвыборных расходов, мандат депутата Европарламента дороже всего обошелся "Объединенному списку" (AS), а дешевле всего - партии "Прогрессивные". Об этом со ссылкой на данные о расходах партий сообщает LETA.

Для AS стоимость мандата могла составить не менее 400 790 евро (на фото выше - Рейнис Познякс, который стал депутатом ЕП). Вторую позицию занимает "Латвия на первом месте" (LPV) с 231 707 евро. Мандат Latvijas Attīstībai обошелся партии не менее 173 929 евро, а "Согласию" - не менее 115 608 евро.

"Новое единство" потратило на один мандат не менее 99 499 евро, Национальное объединение - не менее 69 511 евро. Обе политические силы получили по два места в ЕП. Партия "Прогрессивные" потратила меньше всех (50 247 евро) и получила один мандат депутата ЕП.

Союз "зеленых" и крестьян потратил на кампанию не менее 272 556 евро, "Стабильность" - не менее 225 224 евро. Обе представленные в парламенте партии не поручили ни одного места в ЕП.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) обобщило данные о расходах на выборы по ситуации на 4 июня. Поэтому окончательные расчеты стоимости одного мандата еще могут измениться. Каждому из 16 списков кандидатов в депутаты Европарламента, зарегистрированных на выборах, было разрешено потратить максимум 635 317,44 евро. К 4 июня партии заключили контракты на общую сумму 2 006 421 евро.

В период предвыборной кампании каждая политическая сила может потратить на политическую рекламу не более определенной суммы. В нее входят как общие расходы партии, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !