В сети государственных дорог строительные работы ведутся на 71 участке, на многих участках введено реверсивное движение, которое регулируется светофорами, сообщили на предприятии VSIA Latvijas valsts ceļi (LVC).

На Видземском шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене установлено семь временных светофоров. Там зафиксированы случаи, когда водители едут на красный свет светофора, нарушая правила дорожного движения и создавая угрозу безопасности движения и ремонтникам.

LVC напоминает, что при нарушении сигналов светофора в зоне строительных работ нарушители попадают в зону реверсивного движения, где не могут разъехаться два транспортных средства, и такие действия могут привести к еще большим пробкам. Кроме того, в зоне ремонтных работ работают строители и тяжелая техника, и нарушение сигналов светофора ставит под угрозу безопасность рабочих, самих водителей и их пассажиров.

На участке Елгавского шоссе (А8) от Далбе до моста через реку Вирцава установлены три временных светофора. Чтобы проехать этот участок, потребуется час времени, поэтому водителям рекомендуется выбирать альтернативный маршрут.

Получить или передать информацию о том, что происходит на дорогах, можно по бесплатному круглосуточному информационному телефону Latvijas Valsts ceļi 80005555.

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