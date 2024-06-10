Foto: Patriks Pauls Briķis/DELFI

Вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Валдис Домбровскис ("Новое Единство") считает, что результаты выборов в Европейский парламент (ЕП) в Латвию придают политическую и демократическую легитимность для его повторного выдвижения в Еврокомиссию.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении политик снова заявил, что готов продолжать работу в ЕК и во время третьего срока, но конкретные решения находятся в руках члена партии Домбровскиса, премьер-министра Эвики Силини, которая пообещала заняться этим вопросом сразу после выборов.

Домбровскис сказал, что целью "Нового Единства" была победа на выборах в ЕП в Латвии.

Он отметил, что в целом проевропейские силы сохранили большинство в Европарламенте, а Европейская народная партия останется самой крупной группой в ЕП. По мнению политика, у нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен есть хорошие шансы продолжить руководить этой структурой.

В свою очередь, лидер списка Национального объединения Робертс Зиле снова попытается стать вице-президентом ЕП, а избранный от "Объединенного списка" Рейнис Познякс планирует работать в группе Европейской народной партии.

Зиле в интервью "Утренней панораме" сообщил, что и в этом созыве ЕП надеется получить "позицию влияния", например, снова занять одну из нескольких должностей вице-президента ЕП, что будет нелегко.

Также он надеется, что представляемая им политическая группа Европейских консерваторов и реформистов станет третьей по величине в Европарламенте.

В целом Зиле оценивает результаты Нацобъединения на выборах в ЕП как хорошие, хотя и хотелось победить. По его мнению, успех "Нового Единства" на выборах мог быть обусловлен "эффектом Домбровскиса" и скандалами вокруг партии, которые заставили сторонников партии мобилизоваться и пойти голосовать.

Между тем, в качестве положительного итога выборов в ЕП политик выделил тот факт, что в Латвии "нет стопроцентного наследника Татьяны Жданок в геополитическом понимании".

Избранный от "Объединенного списка" Познякс предположил, что мог бы работать в группе Европейской народной партии. В ней уже долгие годы работает "Новое Единство", которое теперь будет иметь определенное влияние на то, примут ли в Европейскую народную партию Познякса.

Несмотря на результаты выборов и получение статуса наемного политика, Познякс пока не думал вступать в какую-либо из партий "Объединенного списка".

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