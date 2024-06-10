Девять кандидатов в евродепутаты от Латвии получили путевку в Брюссель на выборах в Европейский парламент (ЕП). Если все избранные в ЕП политики примут мандат евродепутата, изменения коснутся не только состава латвийского парламента, но и Рижской думы.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты выборов в ЕП в ночь на понедельник, 10 июня. От Латвии в ЕП будут работать нынешний вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ("Новое Единство"), а также несколько действующих евродепутатов – Сандра Калниете ("Новое Единство"), Робертс Зиле (Нацобъединение), Нил Ушаков ("Согласие") и Иварс Иябс (Latvijas attīstībai).

В свою очередь, впервые мандат евродепутата получили Рихардс Колс (Нацобъединение), Рейнис Познякс ("Объединенный список"), Мартиньш Стакис ("Прогрессивные") и Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте").

Правда, мандат европарламентария может также получить Инесе Вайдере, которая была третьим по популярности политиком в списке "Нового Единства". Такой сценарий возможен, если Домбровскис осенью будет выдвинут и утвержден в должности еврокомиссара.

Результаты выборов в ЕП приведут к изменениям в составе Сейма. Нацблок получил два депутатских мандата, один из которых достанется Рихардсу Колсу. После его отъезда в Брюссель, мандат депутата Сейма будет передан Юргису Клотиньшу, который на данный момент является одним из 60 депутатов Рижской думы.

В свою очередь, если Клотиньш примет мандат депутата Сейма, его место в Рижской думе предложат Иеве Холме (Нацобъединение/Объединение регионов). Она уже была депутатом думы этого созыва, когда мандат депутата Сейма временно приняла Иева Бранте (Нацобъединение/Объединение регионов).

Согласно публично доступной информации, Холма является членом правления Рижского отделения Нацобъединения и помощницей депутата Сейма Инары Мурниеце (Нацобъединение).

В свою очередь, место Вилиса Криштопанса в Сейме может занять исполнительный директор Даугавпилсского самоуправления Сабине Шнепсте ("Латвия на первом месте").

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