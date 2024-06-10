Чтобы перед заключением договоров в объявленном Рижским самоуправлением тендере на содержание улиц убедиться, что обеспечивается свободная конкуренция и не существует запрещенных соглашений между поставщиками, мэр Риги Вилнис Кирсис призвал исполнительного директора города Яниса Ланге немедленно обратиться в Совет по конкуренции, сообщили в Рижском самоуправлении.

В объявленном в апреле этого года открытом конкурсе "Повседневное содержание транспортных сооружений с 2024 года до 2029 года в Риге", несмотря на продление срока подачи заявок, по трем лотам закупки в каждом поступило только по одному предложению претендента, а по четвертому лоту — предложения двух претендентов.

Как уже сообщалось, масштабная закупка организуется по четырем лотам и по каждому из них планируется заключить отдельный договор закупки, таким образом, право заключения договора по каждому лоту предоставляется претенденту, отвечающему квалификационным требованиям и предлагающему наиболее выгодное в хозяйственном отношении предложение. Наиболее выгодное предложение определят с учетом самой низкой цены.

Самоуправление подчеркивает, что для расширения конкуренции претенденты могли подать предложение только на два лота и право заключения договора можно будет предоставить не более чем на два лота. Предполагается, что максимальная общая договорная цена на все четыре лота составляет 210 млн евро без НДС. Кроме того, существенно сокращены требуемые для подтверждения опыта объемы работ, а что касается работ по содержанию улиц, то требуется больше специалистов.

Договор планируется заключить на пять лет с учетом того, что предмет закупки очень объемный и в отношении работы, и в отношении цены. Такой период заключения договора выбран с рациональной оценкой как планирования работы и времени на стороне поставщика, так и с точки зрения ресурса самоуправления.

Сейчас работы по содержанию ведут Daugavas labā krasta izturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs.

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