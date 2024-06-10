Совет Latvijas dzelzceļš (LDz) принял решение внести изменения в свое правление — назначить на должность председателя правления Артиса Гринбергса, нынешнего председателя правления Ринальда Плявниекса назначить на должность члена правления, и прежнего члена правления Виту Балоду-Андрусу отозвать с должности в правлении.

Председатель совета LDz Андрис Лиепиньш пояснил: "И LDz, и вся транспортно-логистическая отрасль Латвии находятся в процессе значительных перемен и вызовов, и, согласившись с выражением министра сообщения, одна из задач всей отрасли, в т.ч. LDz — эффективно переориентироваться с российского транзита на внутренние грузоперевозки и грузы западного происхождения. Кроме того, LDz играет важную роль в уже начатой реформе отрасли Министерства сообщения, и обширный опыт нового председателя правления LDz Артиса Гринбергса в должностях, связанных с экономической и цифровой трансформацией, в публичном и частном секторах внесет существенный вклад в стратегические процессы перемен LDz и детализацию и реализацию плана реформ всей отрасли".

"Одной из приоритетных задач Гринбергса в ближайшее время станет продвижение и согласование индикативного плана развития железнодорожной инфраструктуры, а также содействие заключению многолетнего договора", - добавил он.

Совет LDz договорился с членом правления LDz Балоде-Андрусе о прекращении договора с 10 июня 2024 года.

Артис Гринбергс в настоящее время исполняет обязанности председателя совета Pasažieru vilciens и обязанности заместителя председателя совета Sakret Holdings. До этого он работал в правлении Рижского свободного порта и на других руководящих должностях в частном и публичном секторе.

Гринбергс получил степень магистра в сфере управления в Латвийском университете. Он продолжает обучение в докторантуре по программе управления предпринимательской деятельностью в Банковской высшей школе.

Таким образом, правление LDz продолжает работу в составе двух человек — Артис Гринбергс выполняет обязанности председателя правления на время до объявления результатов отборочного конкурса, а обязанности члена правления выполняет Риналдс Плявниекс.

Отборочный конкурс на должность председателя правления LDz будет объявлен в ближайшее время.

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