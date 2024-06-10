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Служба государственной безопасности (СГБ) не выявила прямых попыток государства-агрессора России или других стран незаконно вмешаться в выборы в Европейский парламент и повлиять на их результаты в Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.

По оценке СГБ, выборы в Латвии прошли спокойно. СГБ не выявила попыток незаконно повлиять на результаты выборов в Латвии.

На данный момент СГБ констатировала 39 так называемых сигналов о возможных нарушениях в связи с выборами в Латвии. В настоящее время СГБ не получила никакой информации о возможном вмешательстве в свободный выбор избирателей, включая возможные случаи подкупа.

Как и на предыдущих выборах в Европарламент в 2019 году, на этих выборах СГБ выявила в основном незначительные нарушения установленной избирательной процедуры. СГБ продолжает изучать отдельные случаи.

СГБ не возбуждала уголовных дел по фактам возможных незаконных действий в связи с выборами в Европейский парламент в Латвии.

В процессе наблюдения за безопасностью выборов СГБ тесно сотрудничала с Государственной полицией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Центральной избирательной комиссией и другими учреждениями. В ходе своей работы СГБ также констатировала шесть сигналов, которые находятся в компетенции других учреждений.

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