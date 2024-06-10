Правительство Латвии уже завтра, 11 июня, может принять решение о выдвижении на пост еврокомиссара переизбранного в Европейский парламент вице-председателя Европейской комиссии Валдиса Домбровскиса, сообщила журналистам после заседания коалиции премьер-министр Эвика Силиня.

Она рассказала, что на состоявшейся в понедельник встрече партнеров по коалиции состоялось концептуальное обсуждение этого вопроса.

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