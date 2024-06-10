Совет юстиции назначил председателем Рижского окружного суда судью судебной коллегии по гражданским делам этого суда Мариса Вигантса, сообщили агентству LETA в учреждении.

Этим летом 30 июня истекает срок полномочий председателя Рижского окружного суда Дайги Вилсоне. На пост председателя Рижского окружного суда претендовали Вигантс и председатель судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда Лига Блуминя.

Вигантс исполняет обязанности судьи уже 23 года. С 29 марта 2001 года он в качестве судьи работал в суде Центрального района Риги, а с 17 мая 2007 года - в Административном окружном суде. В период с 25 января 2010 года по 24 января 2012 года он исполнял обязанности судьи Судебной палаты по гражданским делам Верховного суда (ВС) в отсутствие судьи.

Со 2 сентября 2013 года по 9 мая 2022 года Вигантс был председателем Административного окружного суда. А с 13 октября 2013 года по 26 сентября 2022 года был избран в квалификационную коллегию судей и руководил работой коллегии с 17 мая 2015 года по 26 сентября 2022 года. С 18 марта 2022 года переведен на работу в судебную коллегию по гражданским делам Рижского окружного суда.

Председателем Латгальского районного суда Совет юстиции сегодня утвердил прежнего председателя суда Петериса Новиченока. Он был единственным кандидатом на этот пост.

Новиченок исполняет обязанности судьи с 19 января 2012 года, когда Сейм назначил его судьей городского суда. Трудовую деятельность судьи он начал в Доме суда Административного районного суда в Резекне, а с 12 января 2017 года продолжил исполнять обязанности судьи в Резекненском суде. 1 июля 2019 года назначен председателем Резекненского суда. В связи с судебной реформой Латгальского региона от 1 июля прошлого года, в результате которой к Резекненскому суду был присоединен Даугавпилсский суд и название суда изменено на Латгальский районный суд, Новиченок продолжил исполнять обязанности председателя суда в Латгальском районном суде.

Совет сообщил агентству ЛЕТА, что председатели обоих судов назначены на должность сроком на пять лет. Новые сроки полномочий для обоих судей начнутся с 1 июля.

Совет юстиции также утвердил разработанные юдикатурой Верховного суда и научно-аналитическим отделом руководящие принципы написания судебных решений по делам об административных правонарушениях судами первой и апелляционной инстанции. Целью руководящих принципов является совершенствование качества судебных решений и обеспечение понятных и легко воспринимаемых текстов решений. Такого рода руководящие принципы написания судебных решений по административным и гражданским делам судами первой и апелляционной инстанции Совет юстиции также утвердил 16 июня 2023 года, а по уголовным делам - 24 мая текущего года.

Кроме того, Совет юстиции постановил, что дистанционная конференция латвийских судей пройдет 16 сентября и 17 сентября этого года. На конференции планируется избрать двух членов Совета юстиции из числа судей окружного суда и трех членов Квалификационной коллегии судей - двух из числа судей городского суда и одного из судей окружного суда.

Совет юстиции также поддержал предложенные Верховным судом приоритетные меры бюджета на 2025-2027 годы: это сохранение конкурентоспособной системы оплаты труда сотрудников Верховного суда, организация Генеральной ассамблеи Ассоциации европейских советов юстиции и обеспечение внедрения искусственного интеллекта в обеспечение функций Верховного суда.

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