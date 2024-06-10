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В понедельник, 10 июня, Рижский Моторный музей торжественно открыл свою новую интерактивную экспозицию, которая привлечет как местных посетителей, так и гостей города. Новая экспозиция включает две интересные секции.

В первой секции посетителей приглашают воспользоваться интерактивным решениями с целью распознать и понять элементы пропаганды. Созданная в классическом формате экспозиция предоставляет более глубокое понимание исторических событий и влияния информации на общество, предлагая новый и увлекательный способ изучения истории. Кроме того, разработан цифровой тест, чтобы проверить свои знания после ознакомления с экспозицией.

Модернизированная экспозиция культовых автомобилей предлагает посетителям почувствовать себя в роли главного героя фильма. Инсталляция обогащена самыми современными технологическими решениями, которые позволяют посетителям пережить захватывающее путешествие в мир кино, в результате которого они получают видео с их участием. Дополнительно посетители могут сесть в классический Porsche 944-й модели, наслаждаясь шармом легендарного автомобиля и вкусом приключений.

В церемонии открытия приняли участие руководство музея и Дирекции безопасности дорожного движения, представители министерства транспорта, разработчики экспозиции, СМИ и другие гости, которые подчеркнули значение музея и его вклад в культуру и образование. Во время церемонии гости насладились интерактивными решениями новой экспозиции и лично испытали новые возможности музея.

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