От Латвии в Европарламент (ЕП) избран очень хороший состав, так как семь из девяти депутатов имеют строгую национальную позицию, в интервью телеканалу TV3 высказала депутат ЕП от "Нового единства" (JV) Сандра Калниете, сообщает агентство LETA.

Калниете рассудила, что эти латвийские депутаты смогут успешно сотрудничать в ЕП, хотя и представляют различные партии.

Политик не считает, что действия JV следует оценивать как нечестные, заявив в качестве кандидата в депутаты еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, достаточно хорошо зная, что в ЕП он не будет работать и в третий раз будет выдвинут на работу в Еврокомиссию. По словам политика, "Домбровскис не отделен от JV".

По мнению Калниете, в отличие от других европейских стран латвийские избиратели на выборах в ЕП не шли на поводу у популистов.

Оценивая выборы в ЕП в целом по Европе, Калниете смотрит на новый состав ЕП с облегчением, поскольку видно, что "центр удержался", а потому "прагматическая линия политики продолжится", и радикалы не победили.

Как сообщалось, на выборах в ЕП в Латвии победило "Новое Единство", оставив на втором месте Национальное объединение, и обеим политическим силам досталось по два мандата депутата ЕП. В свою очередь "Объединенный список", "Для развития Латвии", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Согласие" на выборах получили каждый по одному мандату депутата ЕП.

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