Во вторник, 11 июня, впервые состоится саммит стран Восточного фланга, на котором встретится так называемая Бухарестская девятка (В9), созданная в 2015 году как платформа для совещаний представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Уже утром в Рижском замке состоялась встреча, а затем совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Латвии Эдгара Ринкевича.

Страны Восточного фланга собираются в Риге в преддверии большого саммита НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне, и будет посвящен 75-летию Альянса.

Во вступительном слове Ринкевич подчеркнул значимость присутствия на саммите президента Финляндии и премьер-министра Швеции - стран, которые недавно присоединились к Североатлантическому альянсу. "Мы видим, что безопасность региона неделима, мы также видим, что нам необходимо обсудить и координировать перед Вашингтонским саммитом вопросы, которые затрагивают как реализацию практических планов обороны, так и круг вопросов, который затрагивает возможности укрепления НАТО, увеличение расходов на оборону, а также способности реагировать на гибридные атаки разного вида", - сказал президент.

"Мы хотели бы увидеть, что в Вашингтоне Украина получит ясный сигнал, что ее участие в НАТО - в повестке дня", - заявил Ринкевич, подчеркнув, что оказание помощи Украине остается приоритетом.

Йенс Столтеберг, в свою очередь, высоко оценил то, что Латвия уже вкладывает в оборону более 2% от ВВП, и намерена увеличить этот показатель до 3% от ВВП. Генсек НАТО отметил, что Латвия активно помогает Украине, в том числе участвуя в коалиции дронов.

"Союзники встретятся в июле в Вашингтоне, на саммите нам предстоит принять ряд решений. В первую очередь самое важное решение - сделать более интенсивной долгосрочную поддержку Украины", - сказал Столтенберг. По его словам, речь пойдет о координации как поставок вооружения в Украину, так и военного обучения украинцев. Генсек НАТО сказал, что Альянс будет оказывать поддержку Украине столько, сколько это понадобится.

Также, по словам генсека НАТО, участники Альянса продолжают работать над политикой сдерживания - союзники пересматривают свои расходы на оборону. "Ожидается, что минимум 2% от ВВП будут выделять на оборону все страны Альянса до конца этого года", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО также акцентировал значимость наращивания военного производства. "Важно добиться, чтобы все союзники вкладывали свои необходимые ресурсы", - подчеркнул генсек НАТО, отметив, что для реализация этих планов потребует политической воли.

"Мы работаем над тем, что укрепить партнерские отношения с другими регионами мира. Как и в случае с Украиной, мы видим, что безопасность - это не больше не региональный вопрос, а вопрос планетарного масштаба", - заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос, как реагировать на рассматриваемые в публичном пространстве сценарии, что Россия может в какой-то момент напасть на страны Балтии, к чему следует готовиться, Йенс Столтенберг ответил так: "НАТО готова защищать всех своих союзников. И в последние годы мы реализовали объемные совместные оборонные системы, расширили присутствие со времен Холодной войны на Восточном фланге, в Латвии и в других странах Балтии. Нет никаких сомнений, что НАТО есть здесь и готова защищать всех союзников".

Генсек НАТО напомнил о том, что 5-й пункт Договора о Североатлантическом альянса "юридически устанавливает, что союзники в случае нападения должны друг другу помогать". "Нет необходимости ни в каком единогласном решении перед этим. Нам нужны военные силы, ресурсы. Не сомневайтесь - НАТО готова, сможет защитить всех союзников", - заверил Йенс Столтенберг.

В октябре 2024 года истечет срок полномочий генсека НАТО Йенса Столтеберга, в качестве его преемника рассматривается кандидатура премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке вручил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу Орден Трех Звезд за особые заслуги и существенный вклад в укрепление безопасности и обороны.

"Присуждение высшей государственной награды - это подтверждение вклада Йенса Столтенберга в политическое и военное укрепление альянса НАТО в особо сложных геополитических условиях", - сказал президент.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !