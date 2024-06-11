Движение "За свободную Палестину" (Par brīvu Palestīnu) опубликовало открытое письмо, в котором организация выдвигает ряд обвинений посольству Израиля в Латвии и призывает "возбудить уголовное дело" против некоторых латвийских образовательных учреждений, куда посол Израиля Шарон Раппапорт-Палги приезжала с визитом и рассказывала о нападении террористов ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом порталу Delfi сообщили представители организации.

Открытое письмо подписали более 170 человек. Его авторы обвиняют израильское посольство в "распространении пропаганды в школах" и выдвигают ряд требований. Например, организация призывает Службу государственной безопасности (СГБ) и прокуратуру "начать уголовное дело" против руководства посольства и некоторых школ и университетов "в связи с возможным оправданием военных преступлений и преступлений против человечности".

Кроме того, активисты призывают Государственную службу качества образования (VISC) и Министерство образования и науки "проверить руководство Рижской государственной классической гимназии, Даугавпилсской государственной гимназии, Даугавпилсского университета и Латвийского университета".

В свою очередь, Министерство иностранных дел, по мнению организации, должно осудить посольство Израиля за "вмешательство в учебный процесс в латвийских образовательных учреждениях, пропаганду и вовлечение образовательного персонала в уголовно наказуемые действия".

По словам представителей движения "За свободную Палестину", посол Израиля была в упомянутых учебных заведениях и рассказывала о событиях 7 октября прошлого года. В письме говорится, что учащимся было "тяжело смотреть" фильм "Супернова: резня на музыкальном фестивале". Авторы письма подчеркивают, что большая часть учеников средних школ является несовершеннолетними.

Авторы письма отмечают, что 20 мая 2024 года главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан выступил с заявлением, в котором говорится, что он попросил судей вынести решение о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта за совершение военных преступлений и преступлений против человечности. По словам представителей движения, также нарушаются законы, регулирующие обучение детей в латвийских школах.

Организация "За свободную Палестину" была основана осенью 2023 года. Движение провело две акции протеста — в феврале и апреле.

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