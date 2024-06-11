Центр содержания образования (VISC) совместно с Министерством образования и науки (IZM) в настоящее время работает над решением, чтобы в особых случаях выпускники средних школ и профессиональных учебных заведений могли раньше получить документы о среднем образовании. Например, если документы необходимы для подачи в зарубежные вузы.

Экзаменационные работы этих молодых людей будут оценены в ускоренном порядке, и будут подготовлены сертификаты об общем среднем образовании.

После того, как омбудсмен был вынужден обратиться по этому вопросу к премьер-министру Эвике Силине (JV), призывая устранить бюрократические препятствия, позиция VISC изменилась за неделю.

Документы о среднем образовании, признанные государством, выдаются на основании приказа директора школы, поэтому VISC призывает срочно обращаться к директору тех учащихся 12-х классов и студентов последних курсов профессиональных учебных заведений, у которых есть обоснованная необходимость получить документы о среднем образовании раньше.

Директорам школ необходимо до 20 июня подать в VISC заявку о необходимости быстрее получить сертификаты централизованных экзаменов. После получения обоснованного заявления учащегося или студента и подачи заявки на ускоренное получение сертификатов, VISC также должен будет подготовить к выдаче аттестат или диплом о среднем образовании и выписку об успеваемости.

Сертификаты по централизованным экзаменам общего среднего образования за 2023/2024 учебный год будут доступны с 11 июля. Однако к концу учебного года возник вопрос о более ранней выдаче документов в особых случаях тем учащимся 12-х классов или студентам последних курсов профессиональных учебных заведений, которые подали заявки на обучение в зарубежных вузах и должны успеть подать документы до 11 июля.

Также офис омбудсмена призвал VISC в этом году в исключительных случаях допустить отступления и рассматривать заявки индивидуально.

Неделю назад, ссылаясь на недостатки информационной системы государственных экзаменов, представители VISC заявили на заседании комиссии Сейма, что не видят возможности на основании заявок раньше выдавать сертификаты централизованных экзаменов учащимся, планирующим поступление в зарубежные вузы.

После этого омбудсмен обратился к премьер-министру с призывом устранить бюрократические препятствия, и теперь чиновники VISC изменили свое мнение.

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