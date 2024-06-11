Омбудсмен Юрис Янсонс обратился к премьер-министру Эвике Силине (Новое единство), призвав срочно найти решение, чтобы своевременно выдавать сертификаты централизованных экзаменов средних школ школьникам, которые обратились в Министерство образования и науки (IZM) или Государственный центр содержания образования (VISC) с просьбой получить документ раньше, чтобы можно было учиться за границей, сообщает Бюро омбудсмена.

Административные и технические трудности не могут быть препятствием для обеспечения права на образование, подчеркнули в Бюро омбудсмена.

Представители бюро отмечают, что к ним обратился ученик 12 класса, который хочет учиться за рубежом. Для этого он должен до 5 июля предоставить в выбранную школу ряд документов, в том числе сертификат централизованных экзаменов, или аттестат об окончании средней школы. Молодой человек обратился в Минобразования и VISC, попросив в порядке исключения получить этот документ до запланированного 11 июля, но получил отказ с обоснованием, что так будет нарушен принцип равных возможностей, и такие действия противоречат нормативному регулированию.

Омбудсмен обратился в оба вышеуказанных учреждения, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, обращались ли школьники с такой или аналогичной просьбой, но ответа не получил.

Заместитель омбудсмена Инета Пиляне говорит, что правовая норма, на которую ссылаются учреждения, обязывает VISC вводить в систему и вносить в сертификаты результаты экзаменов в течение пяти недель после окончания учебного года. Законодатель установил максимальный срок, но это вовсе не означает, что эти документы нельзя выдавать раньше.

"VISC ничего бы не нарушил, если бы пошел навстречу школьникам и выдал сертификаты. В случае, когда дата выдачи документов оказывает решающее влияние на возможности дальнейшего обучения молодого человека, есть достаточные основания полагать, что допускается отступление, то есть исключение. Если у VISC нет других объективных причин, то документы должны быть выданы быстрее", — отметила заместитель омбудсмена.

Пиляне считает, что необходимо защитить не право учащихся одновременно узнавать результаты экзаменов, а обеспечить равные возможности любому молодому человеку записаться на учебу в выбранное им учебное заведение, в том числе за рубежом. В противном случае школьник должен выбрать обучение по программе, которая, возможно, его не интересует, или потерять целый год, чтобы подать заявку на выбранную учебную программу, говорит заместитель омбудсмена.

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