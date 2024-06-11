11 июня 2024 года ушел из жизни писатель Альберт Белс (1938), один из самых выдающихся латышских писателей XX века. О месте и времени похорон будет сообщено отдельно, сообщает портал Delfi со ссылкой на дочь писателя Иеву Прунте.

Белс родился 6 октября 1938 года в "Яунмежплепьи" Ропажского края. Настоящее его имя - Янис Цирулис. Позже (официально в 1971 году) он принял псевдоним Альберт Белс.

Наиболее известные романы Белса - "Клетка", "Бессонница" и "Люди в лодках". В романе "Бессонница", написанном в 1967 году, Белс критиковал советскую систему и подвергся судебному преследованию. Роман был опубликован в цензурированном варианте в 1987 году, а без купюр - только в 2003 году. По романам Белса снято несколько фильмов.

36 лет назад, 11 ноября 1988 года, на башне Святого Духа Рижского замка впервые после многолетней советской оккупации был поднят флаг Латвии. Флаг подняли Белс и актер Эвалд Валтерс.

Foto: Tautas frontes muzeja krājums. Ēvalds Valters un Alberts Bels pie Latvijas karoga pacelšanas Rīgas pils tornī, 1988. gada 11. novembris.

В 1990 году Белс был избран депутатом Верховного Совета ЛССР (1990-1993) и 4 мая проголосовал за Декларацию о восстановлении независимости Латвии.

В 2023 году получил Благодарственную грамоту президента и награду Кабинета министров за выдающийся вклад в латышскую литературу и за вклад в восстановление независимости Латвии. В 2012 году был награжден орденом Трех звезд. В 1999 году стал почетным членом Латвийской академии наук. В 1991 году награжден памятным знаком участника баррикад.

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