Внезапно появившийся во вторник утром шлагбаум на въезде в Вецригу, в начале улицы Калькю, наверняка удивил многих. Во вторник утром в Рижской думе сказали, что это временное решение, а уже середине того же дня заявили, что шлагбаум будет убран.

Шлагбаум установили там, где раньше стояли цветочные горшки, а теперь их передвинули вбок.

Lol, kas pie velna ir šis? pic.twitter.com/dG2Axn4qF3 — none of the above (@merelysimple) June 11, 2024

Причиной изменений стала необходимость обеспечить строителям и их грузовому транспорту доступ к зданию Театра Вагнера, расположенному на улице Рихарда Вагнера. Сейчас это здание находится на реконструкции, и работы планируется завершить к 2026 году.

Люди уже придумали, как использовать новый "элемент благоустройства" — о шлагбаум можно опираться.

Как пояснили порталу Delfi в Рижской думе, цель барьера состоит в том, чтобы в Вецригу не въезжали другие машины, не связанные с реконструкцией театра.

Однако Рижская дума уже изменила свое мнение – после установки шлагбаума оказалось, что выбрано неподходящее для старого города визуальное решение, кроме того, оно может вводить в заблуждение пешеходов, велосипедистов и самокатчиков, создавая впечатление, что движение по улице Калькю ограничено.

Барьер будет убран, и самоуправление найдет другие способы организации дорожного движения.

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