Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Фонд Re:Baltica планирует обжаловать решение Фонда интеграции общества (SIF), согласно которому фонду было предписано вернуть 36 590,99 евро из выделенных 92 915,01 евро на создание сериала "Раскол". Причина - проект не был реализован в соответствии с условиями конкурса, предполагающими создание контента на латышском языке. Кино частично было снято на иностранном языке, сообщила порталу Delfi исполнительный директор и редактор Re:Baltica Санита Йемберга.

Она объяснила, что трёхмесячный процесс подготовки решения по требованию SIF был конфиденциальным, не позволяя ни членам совета обсуждать это, ни Re:Baltica понять, в чём заключается претензия.

"Пробовали по-разному. Всё началось с жалобы [Айнара] Шлесерса на предполагаемые нарушения, когда мы внедрились во фракцию LPV, чтобы показать механизм разжигания ненависти. Теперь выяснилось, что нам предъявляют претензии за отсутствие дубляжа на русский и английский языки и использование субтитров. По мнению SIF, это нарушает условие о создании контента на латышском языке.

Во-первых, это станет сюрпризом для всей индустрии коммерческих медиа, где субтитры давно приняты как равноценный дубляжу метод перевода — только более дешевый. Насколько мне известно, до нас никого за это не наказывали. Более того, в документальных фильмах субтитры используются для сохранения настроения, отношения и т.д.

Во-вторых, ни в одном пункте условий конкурса SIF не упоминается, что цитаты на иностранных языках должны быть озвучены и что субтитры запрещены. Как мы можем нарушать то, чего не было? SIF принимает это в своих проектах. Однако в то же время признает, что в программах для Латгалии и по теме Covid-19 были приняты проекты с субтитрами на иностранных языках", — объяснила Йемберга. Она считает это решение странным.

Ранее SIF обязал Re:Baltica вернуть 127,5 евро за палатку с надписью на русском языке.

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