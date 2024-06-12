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Минимальная зарплата должна расти одновременно с ростом необлагаемого минимума и средней заработной платы, заявила порталу Delfi представитель Союза свободных профсоюзов Латвии (LBAS) Санита Биркенфелде.

LBAS дал свое заключение по проекту правового акта "Порядок определения и пересмотра минимального размера заработной платы". С другой стороны, 12 и 14 июня Минфин обсудит возможные изменения налоговой политики.

В конце мая Центральное статистическое управление (ЦСУ) опубликовало последние данные об изменении средней брутто-зарплаты, которая в 1-м квартале 2024 года выросла на 11% и достигла 1623 евро в месяц. Профсоюзы уже ранее заявили, что Директива Евросовета об адекватной минимальной заработной плате в ЕС обязывает Латвию перенять эти условия в национальных нормативных актах.

По мнению LBAS, для достижения адекватного уровня минимальной заработной платы ее следует установить на уровне 50% от средней заработной платы в стране за 1-й квартал предыдущего года. В таком случае в 2025 году минимальная зарплата должна быть повышена до 810 евро.

Ранее работодатели предлагали установить минимальную заработную плату на уровне 40% от последних имеющихся данных за полный год, что будет означать 40% от средней зарплаты в 2023 году. Это составило бы 615 евро и ниже установленной в настоящее время в Латвии минимальной заработной платы. По сравнению со средней зарплатой в 1-м квартале 2024 года это было бы всего 38%. Банк Латвии, с другой стороны, прогнозирует увеличение заработной платы на 8% в 2024 году, что означает, что средняя заработная плата в 2024 году может достичь 1660 евро.

Министерство благосостояния, в свою очередь, предложило компромисс по установлению минимальной заработной платы на уровне 45% от средней заработной платы по данным ЦСУ за последний известный квартал, что создает некоторую неопределенность относительно того, будет ли использоваться 1-й квартал 4-й квартал прошлого года.

LBAS считает, что в этом вопросе должна быть конкретика. Данные за 1-й квартал доступны каждый год в конце мая, что позволяет до конца июня достичь соглашения на основе средней заработной платы 1-го квартала.

В то же время в LBAS понимают, что повышение минимальной заработной платы до 810 евро в 2025 году — это слишком резкий скачок, что окажет давление не только на предпринимателей, но и на государственный сектор.

Поэтому LBAS предлагает в 2025 году установить минимальную брутто-зарплату в размере 750 евро, а также повысить необлагаемый налогом минимум до 600 евро и пересмотреть пределы его применения. В Латвии необлагаемый минимум не повышался уже два года.

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