В понедельник, 17 июня, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) соберется на заседание, на котором планируется подтвердить результаты выборов в Европейский парламент (ЕП), сообщил агентству LETA представитель ЦИК Андрей Вайварс.

Заседание состоится в 11 часов.

Как сообщалось ранее, на выборах в Европарламент победила правящая партия "Новое Единство", второе место заняло Нацобъединение, и обе политические силы получили по два места в ЕП. В свою очередь, "Объединенный список", Latvijas attīstībai, "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "Согласие" получили по одному мандату евродепутата.

На выборах в ЕП проголосовали 521 219 избирателей, или 33,82%, от общего числа жителей, имеющих право голоса.

Явка на этих выборах в ЕП немного превысили явку на предыдущих выборах. На выборах в ЕП 2019 года проголосовали 474 390, или 33,53%, а на выборах в 2014 году - 445 225 избирателей, или 30,24% избирателей.

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