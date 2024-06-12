Во вторник, 12 июня, Рижская дума на внеочередном заседании поддержала восстановление плавательного бассейна в доме спорта "Даугава" и площади перед зданием.

На эти цели планируется направить 1,2 млн евро.

В ходе реализации проекта предусмотрена замена освещения, вентиляционных систем, отделки потолка в большом помещении плавательного бассейна, а также строительство баскетбольной аллеи славы на площадке перед домом спорта.

"Рига вложит значительные инвестиции в улучшение спортивной инфраструктуры, начав работы по восстановлению здания дома спорта "Даугава", помещения плавательного бассейна, площадки перед входом, где будет обустроена аллея славы, которая уже много лет ждет своей очереди. В здании спортивного центра предполагается полностью заменить системы пожарной безопасности, в зоне плавательного бассейна заменить существующие системы вентиляции и освещения, а также провести восстановление отделки потолка", - сообщил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение).

Он уверен, что, реализовав этот проект, самоуправление не только улучшит функциональность и эстетику дома спорта, но и обеспечит современную и безопасную среду для энтузиастов спорта.

На реализацию проекта в 2024 году планируется выделить до 183 450 евро из инвестиционной программы муниципального бюджета. Кроме того, на реализацию проекта будет взят заем до 1 039 550 евро из Государственной казны.

Строительные работы проведет победившее в конкурсе SIA "Apsa Būve". По информации "Firmas.lv", ООО "Apsa Būve" зарегистрировано в 2012 году. Предприятие принадлежит Каспару Ритерсу, основной капитал компании составляет 53 000 евро. В прошлом году она работала с оборотом в 8,23 млн евро и прибылью в 690 000 евро.

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