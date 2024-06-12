На латвийско-российской границе построено около 130 километров, что составляет 46% от общей протяженности границы. Строительные работы ведутся одновременно на шести участках, и завершение забора на приоритетных участках планируется до конца 2024 года, сообщает Delfi со ссылкой на члена правления предприятия Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Елену Гаврилову.

VNĪ заключил 16 договоров с шестью строительными компаниями на выполнение работ по строительству недостающего забора и инфраструктуры по всей длине границы. В настоящее время строительные работы по возведению забора с апреля ведут строительные компании Citrus Solutions, HAGBERG Construction на участке Aizgārša RSN, Nordes būve и Национальные вооруженные силы.

Со стороны NBS строительство забора выполняют 80 солдат и добровольцев. Завершение строительства участка в 20 километров на участках Grebņeva и Punduru планируется к осени. В ближайшие недели к работам присоединятся также Latvijas autoceļu uzturētājs, "P un P Būvniecības grupa" и Baltic Construction Company (BCC).

"Строительство недостающего забора на латвийско-российской границе является одним из высших приоритетов VNĪ, поэтому делается все возможное, чтобы обеспечить максимально быстрые темпы строительства, и работы ведутся одновременно на нескольких участках", — заявляет Гаврилова, подчеркивая, что в неделю в среднем строится участок длиной шесть километров.

Строительные работы на особенно сложных участках длиной около 28 километров и строительство инфраструктуры продолжатся до конца 2025 года, отметила Гаврилова.

Фото: Publicitātes foto

Всего латвийско-российская граница составляет 283,6 километров. Ранее Ceļu būvniecības sabiedrība Igate построила 99 километров, пока в 2019 году работы не были приостановлены. Летом 2023 года специальным законом компании было поручено управлять, реализовывать и контролировать строительство забора и инфраструктуры на внешней восточной границе ЕС. В настоящее время приоритетом VNĪ является завершение уже построенной инфраструктуры и строительство забора на участках, где его нет. Большая часть пограничной полосы у российской границы уже расчищена, что позволяет быстрее проводить строительство забора.

Учитывая предыдущий опыт VNĪ, на болотистых участках латвийско-российской границы будет использовано инновационное решение с понтонными конструкциями для забора, который будет долговечным и прослужит не менее 50 лет.

Проект строительства восточной границы контролируется Комитетом по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы, в состав которого входят представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства экономики, Министерства транспорта, Министерства земледелия, Министерства охраны окружающей среды и регионального развития, Государственной пограничной охраны, Государственного агентства обеспечения, "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, VAS "Valsts nekustamie īpašumi", Latvijas Valsts meži, Латвийского агентства геопространственной информации и Национальных вооруженных сил.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !