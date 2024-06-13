Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало первые партии за нарушения в период предвыборной кампании в Европарламент.

В период предвыборной кампании KNAB начало 85 ведомственных проверок на предмет возможных нарушений предвыборной агитации, в том числе 45 - о возможной скрытой агитации перед выборами, 25 - о возможных нарушениях, связанных с ограничениями агитации, 10 - о финансовых и других нарушениях, а также пять проверок о возможной запрещенной агитации за день до выборов и в день выборов. Большинство из этих проверок все еще ведутся.

В период предвыборной агитации KNAB возбудило пять дел об административных правонарушениях, в том числе четыре дела, в которых приняты решения о привлечении к административной ответственности и наложении штрафов на политические партии "Латвия на первом месте" и "Стабильность!", а также на партийное объединение "Народ. Земля. Государственность" ("Tauta. Zeme. Valstiskums").

KNAB наложило на эти политические организации штрафы на общую сумму 2 800 евро.

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