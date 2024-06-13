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В Латвии 27% жителей ожидают, что их финансовая ситуация в течение следующих 12 месяцев ухудшится, сообщили агентству LETA представители банка Citadele со ссылкой на данные проведенного опроса.

При этом 18% ожидают улучшения финансовой ситуации, а 33% жителей ожидают, что их финансовая ситуация в течение следующих 12 месяцев останется неизменной.

В то же время в Литве неизменную финансовую ситуацию в течение последующего года прогнозируют 39% респондентов, ее улучшение ожидают 19%, а ухудшение — 16%. В Эстонии стабильную финансовую ситуацию прогнозируют 22%, ее улучшение — 14%, а ухудшение — 41%.

Хотя роста зарплат треть жителей стран Балтии в ближайшие 12 месяцев не ожидает, часть респондентов настроены положительно, например, в Латвии 21% респондентов ожидают, что их зарплата может вырасти до 10%. О росте зарплат позитивнее настроены жители в возрасте от 18 до 39 лет.

В банке также отметили, что хотя инфляция за последний год фактически остановилась, четверть жителей Балтии в повседневной жизни ее снижения не ощущают и их покупательная способность осталась неизменной, следует из опроса. В Латвии 4% респондентов заявили, что их покупательная способность улучшилась и они могут купить больше. В свою очередь 39% респондентов в Латвии отметили, что их покупательная способность, наоборот, ухудшилась, и они могут купить меньше, в то же время в Эстонии на ухудшение покупательской способности указали 53% респондентов.

Говоря о росте процентных ставок по кредитам, в Латвии 53% респондентов, в Литве 52% респондентов и в Эстонии 47% респондентов заявили, что у них нет кредитов, а потому это никак не повлияло на их бюджет. При этом 16% в Латвии заявили, что растущие в прошлом году кредитные платежи заставили пересмотреть и сократить повседневные расходы, тогда как в Литве так ответили 19%, а в Эстонии — 28% респондентов. Рост процентных ставок заставил не покупать недвижимость 8% респондентов в Латвии и 9% в Литве и Эстонии.

В то же время в ближайшие 12 месяцев жители стран Балтии планируют совершить и более значительные покупки, например, 29% жителей Латвии планируют отправиться в путешествие, 26% приобретут необходимое для ремонта или благоустройства жилья, 17% планируют приобрести новую бытовую технику или мебель, 12% планируют приобрести новый автомобиль и 6% — новое жилье.

Планируя крупные покупки, 75% планируют финансировать их из накоплений, 16% воспользуются банковским займом и 7% планируют взять взаймы у близких.

Экономист банка Citadele Мартиньш Аболиньш отметил, что хотя почти 30% жителей Латвии ожидают, что их финансовая ситуация в ближайший год может ухудшиться, после пережитых в последние годы потрясений в экономике и высокой инфляции это точно не удивительно.

По мнению экономиста, положительно оценивается то, что более половины жителей Латвии ожидают, что их финансовая ситуация улучшится или останется неизменной, и только 6% опасаются возможного снижения зарплат. Зарплаты в Латвии растут, и позитивное настроение жителей является важной предпосылкой для возвращения роста экономики.

Опрос о финансовой ситуации и прогнозах жителей банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в мае 2024 года, опросив онлайн более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

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