Избранный в Европарламент (ЕП) от "Объединенного списка" Рейнис Познякс не войдет в группу Европейской народной партии (ЕНП), выбрав вместо нее группу Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР).

Šeit es sajutu, ka mani tiešām vēlas redzēt un manu pieredzi novērtē kā vērtīgu pienesumu kopīgo mērķu sasniegšanai. Paldies @robertszile un viņa komandai par atbalstu. Kopā uzvarēsim! pic.twitter.com/M9AmvMFQMp — UkReinis Pozņaks (@poznaks) June 12, 2024

В группе ЕНП много лет работают политики "Нового единства", а в группе ЕКР — члены Национального объединения под руководством Роберта Зиле. Политические группы ЕП действуют по принципу, что входящие в них политики могут определять, принимать ли новичков, поэтому "Новое Единство" будет влиять на решение о принятии Познякса в группу ЕНП, а Нацобъединение — в группу ЕКР.

Познякc сообщил агентству LETA, что принял это решение после переговоров с Нацобъединением, в ходе которых у него появилась уверенность, что он сможет работать гораздо более продуктивно в группе ЕКР, чем в "огромном механизме группы ЕНП". ЕНП была крупнейшей фракцией в ЕП на протяжении нескольких созывов. И в новом созыве это будет самая крупная фракция — примерно 190 депутатов из 720. В свою очередь, в ЕКР входят примерно 70 депутатов.

Ранее Познякс предполагал, что сможет работать в ЕП в составе политической группы ЕНП. На вопрос о том, были ли у него переговоры с "Новым Единством" о вступлении в группу ЕНП и были ли какие-либо разногласия, Познякс ответил отрицательно.

"После переговоров с Нацобъединением, которое входит в ЕКР, я убедился, что в ЕКР могу быть гораздо более продуктивным, чем в огромном механизме ЕНП, который якобы более влиятелен, но я не хочу становиться одним маленьким винтиком во всей большой машине", — заявил Познякс, добавив, что видит возможность в ЕКР работать больше и продвигать вопросы, связанные с обороной и поддержкой Украины.

Заместитель председателя и член правления Нацобъединения Роберт Зиле, который был переизбран в Европарламент на последних выборах, в социальных сетях похвалил решение Познякса, сказав, что он "чувствует истинную суть вещей быстрее, чем мейнстрим, особенно в контексте Украины. Как и ЕКР, которая на протяжении многих лет предупреждала о связанных с Россией рисках даже тех, у кого розовые очки спадали медленно".

"Вместе, как самая большая латвийская делегация в ЕП, с энергичным, еврореалистичным стремлением укрепить безопасность и национальное влияние государств-членов. То, что хорошо для Латвии, должно быть хорошо и для Европы", — отметил политик.

Reinis lietu patieso būtību sajūt ātrāk nekā pamatstraume it īpaši Ukrainas kontekstā. Gluži kā @ECRGroup, kas gadiem brīdinājuši par Krievijas riskiem arī tos, kam rozā brilles krita nost lēni. Kopā kā nu jau lielākā Latvijas delegācija EP ar enerģisku, eiroreālistisku sparu… https://t.co/g8qasdExKq — Roberts Zīle (@robertszile) June 13, 2024

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