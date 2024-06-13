Министры иностранных дел стран Балтии в обнародованном в четверг совместном письме призвали страны "Большой семерки" принять меры к тому, чтобы замороженные активы России были использованы на благо Украины, сообщает агентство LETA.

Как сообщили в пресс-службе МИД Эстонии, в совместном письме в преддверии начинающейся в четверг встречи G7 министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, министр иностранных дел Латвии Байба Браже и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявили, что агрессия России против Украины является вопиющим нарушением Устава ООН и мирового порядка, и Россия должна ответить за свои действия.

"Если агрессия останется безнаказанной и агрессору не придется компенсировать нанесенный им ущерб, это станет сигналом о том, что всякая агрессия себя окупает", - говорится в совместном письме министров иностранных дел.

По данным Всемирного банка, Украине потребуется около 500 млрд евро на восстановление после войны в течение следующего десятилетия, а общая стоимость восстановления страны может приблизиться к триллиону евро.

"Не налогоплательщики свободного мира должны нести бремя восстановления Украины, а Россия, которая в соответствии с международным правом обязана компенсировать весь ущерб, нанесенный ее агрессией", - подчеркнули министры.

В письме выражается признательность странам G7 за их усилия по мобилизации замороженных активов России и призыв к тесному сотрудничеству с Европейским союзом, международными партнерами и союзниками для достижения этой цели.

"Мы едины в своем стремлении повысить для России цену агрессии, помочь Украине победить и восстановить украинское государство. Поддержка Украины - это инвестиции в международный мир и безопасность", - говорится в заявлении министров иностранных дел.

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