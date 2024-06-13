Министр здравоохранения Хосам Абу Мери во время встречи с председателем Рижской думы Вилнисом Кирсисом и поставщиками услуг здравоохранения обсудили возможности содействия медицинскому туризму, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

Абу Мери подчеркнул, что сам пытается поднять эту тему на каждой встрече с иностранными гостями. Однако каких-то новых приоритетных задач в сфере развития оздоровительного туризма по итогам встречи сторон в распространенном заявлении не обозначено.

Минздрав объясняет, что медицинским туристом считается физическое лицо, которое выезжает за пределы страны своего постоянного места жительства и получает плановые медицинские услуги в Латвии, которые не покрываются из средств госбюджета.

Медицинские туристы в Латвии стали чаще пользоваться самыми дорогими медицинскими услугами: иностранцам в Латвии делают бариатрические операции, проводят лечение бесплодия и медицинское оплодотворение, оказывают услуги пластической хирургии, стоматологии и другие. Согласно подсчетам Минздрава, медицинский туризм вносит ощутимый вклад в экономику.

В 2022 году число медицинских туристов, воспользовавшихся очными и телемедицинскими услугами, достигло 42 159, а их расходы на полученные медицинские услуги в Латвии составили 11,35 млн евро, подсчитал Минздрав. Дополнительно нужно учитывать и средства, которые медицинские туристы тратят на другие услуги: ночлег, питание, транспорт и прочее.

Наибольший финансовый вклад внесли медицинские туристы из Великобритании и Литвы, а в список целевых стратегических рынков Латвии вошли США, Дания, Эстония, Ирландия, Норвегия, Финляндия, Германия, Швеция.

Абу Мери отметил, что в марте этого года Кабинетом министров утвержден план действий по развитию экспорта медицинских услуг, или оздоровительного туризма, на 2024-2027 годы, в котором планируется увеличить как число медицинских туристов, так и ежегодные доходы лечебных учреждений. Он предусматривает увеличение к 2027 году ежегодных доходов лечебных учреждений от медицинских туристов до 15 млн евро, а также увеличение количества таких туристов на 20%. По меньшей мере 10 лечебных учреждений намерены ввести международные процессы сертификации качества обслуживания пациентов.

В том числе одной из целей является удержание медицинских специалистов в стране и в системе здравоохранения, а также возвращение в Латвию трудоустроенных за границей латвийских медработников путем повышения их заинтересованности. Кроме того, предполагается развивать новые экспортоспособные услуги здравоохранения, такие как генные тесты, персонализированная терапия и программы медицинской реабилитации, разработанные на основе генных тестов, и программы медицинской реабилитации после наркозависимости.

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