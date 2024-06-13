Минфин отмечает, что фискальное пространство в 2025 году отрицательное, поэтому на не связанные с обороной приоритеты политики необходимо искать дополнительные источники финансирования, сообщает LETA.

При подготовке законопроекта о государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы Министерство финансов предлагает в качестве единственного приоритетного направления развития среднесрочного бюджета определить государственную безопасность, говорится в подготовленном Минфином докладе "О приоритетных направлениях развития среднесрочного бюджета", представленном в правительство.

Фискальное пространство в 2025 году отрицательное, поэтому предложения по приоритетным мерам для будущих бюджетов смогут внести только Министерство обороны и Министерство внутренних дел, сказано в докладе Минфина.

Решение о дополнительном финансировании безопасности Минфин предлагает принять после рассмотрения Кабинетом министров актуальных макроэкономических показателей, доходов и прогнозов бюджетного баланса общего правительства на 2025, 2026, 2027 и 2028 годы.

Определение других приоритетных направлений развития среднесрочного бюджета станет возможно путем пересмотра расходов существующих бюджетных программ и подпрограмм и перенаправления ресурсов на более актуальные приоритетные мероприятия или в результате привлечения дополнительных источников финансирования путем подготовки фискально нейтральных предложений по финансированию новых приоритетных мероприятий.

Соответственно Минфин призывает отраслевые министерства не вносить предложения с дополнительными запросами финансирования на приоритетные мероприятия, одновременно пересмотреть базовые расходы и подготовить предложения по обеспечению новых мер в рамках существующих базовых расходов.

Кроме того, независимые учреждения также призываются не вносить предложения по приоритетным мерам. При этом Минфин отмечает, что независимые учреждения сначала следует заслушать на заседании правительства.

В докладе Минфина говорится, что по программе стабильности Латвии на 2024-2028 годы прогнозируется отрицательное фискальное пространство в 2025 году в размере 0,6% от внутреннего валового продукта (ВВП), или минус 279,5 млн евро, в 2026 году - 0,1% ВВП (-67,8 млн евро), в 2027 году - 0,2% ВВП (-77,8 млн евро). Положительное фискальное пространство предусмотрено в 2028 году в размере 0,02% ВВП, или 10,4 млн евро, без учета возможного дополнительного финансирования расходов на разовые мероприятия, которые в любом случае в 2025 году не могут превысить 222,7 млн евро.

На заседании 30 апреля Кабмин поручил Минфину подготовить и министру финансов до 12 сентября внести на рассмотрение правительства в качестве сопровождающего бюджет законопроекта поправки к закону о фискальной дисциплине, увеличивающие максимально допустимый структурный дефицит с 0,5% ВВП до 1% ВВП.

При принятии такого решения фискальное пространство существенно улучшится, сказано в докладе Минфина.

Правда, в 2025 году оно остается отрицательным, составив минус 56,8 млн евро, но в последующие годы станет положительным: в 2026 году составит 153 млн евро, в 2027 году - уже 168,6 млн евро и в 2028 году - 269,3 млн евро. Однако в этом случае дополнительные разовые мероприятия невозможно профинансировать, отмечает Минфин.

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