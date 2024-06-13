В четверг, 13 июня, Сейм отклонил предложение нескольких депутатов о восстановлении отдельных районов, но одновременно поддержал объединение латгальского района Варакляны с Мадоной. Другими словами, Варакляны больше не будет считаться Латгалией.

В четверг латвийский Сейм принял решение о внесении изменений в Закон об административных территориях и населенных пунктах, направленных на объединение района Варакляны с Мадоной. Предложение поддержало большинство депутатов.

Варакляны — город в юго-восточной Латвии, административный центр Вараклянского края. На латгальском языке называется Varakļuoni.

В то же время Сейм отклонил предложения о восстановлении районов Царникава, Бабите, Кандава, Икшкиле, Илуксте и Озолниеки, а также не поддержал идею создания района Северная Курземе.

Также было отклонено предложение о присоединении деревни Гаркалне к району Адажи.

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) заранее указало, что предложения о пересмотре районов недостаточно обоснованы и обсуждены.

VARAM отметило, что целью реформы является создание экономически развивающихся административных территорий с местными самоуправлениями, способными обеспечивать выполнение ими законом установленных автономных функций сопоставимого качества и доступности, предоставляя качественные услуги жителям по разумным расходам.

В министерстве подчеркнули, что предложения не обеспечивают достижение целей реформы - ни в плане увеличения численности населения, ни в плане доходов бюджета, ни в других аспектах создания более равнозначных и устойчивых местных самоуправлений, тем самым уменьшая возможности предоставления сопоставимых по объему услуг жителям по всей территории страны.

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