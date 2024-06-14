В субботу, 15 июня, в Риге пройдет шествие Riga Pride 2024. Во время мероприятия с 11:00 до 14:00 на нескольких улицах центра перекроют движение транспорта. А с вечера пятницы, 14 июня, во многих местах запретят остановку и стоянку транспортных средств, сообщает рижское самоуправление.

В субботу, 15 июня, с 13:00 в Риге пройдет шествие Riga Pride 2024 по маршруту: Верманский сад - улица Элизабетес - улица Бривибас - улица Бруниниеку - улица Тербатас - Верманский сад и собрание в Верманском парке.

В субботу с 6:00 до 19:30 в Верманском парке закроют движение пешеходов, помимо тех, которые участвуют в мероприятии.

С 11:00 до 14:00 движение транспортных средств закроют на ряде улиц. Подробную информацию можно посмотреть здесь.

Полиция обеспечит передвижение участников шествия по указанному маршруту, а также безопасность дорожного движения и общественный порядок.

С 20:00 14 июня до 18:00 15 июня остановку и стоянку транспортных средств также запретят в ряде мест. Подробнее об этом здесь.

Рижское муниципальное предприятие Rīgas satiksme закроет находящиеся под его управлением автостоянки в указанное время. При необходимости припаркованные для стоянки транспортные средства переместят в ближайшее разрешенное для стоянки место.

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