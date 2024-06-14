Сегодня в Риге и в других регионах проходят мероприятия памяти жертв коммунистического геноцида, над зданиями подняты флаги в траурном оформлении.

В ночь на 14 июня 1941 года произошла массовая депортация жителей Латвии в Сибирский, Дальневосточный и Крайне Северный районы СССР. Всего в ту ночь из Латвии было депортировано более 15 тысяч человек.

По данным Государственного архива Латвии, в депортациях 14 июня 1941 года Латвия потеряла более 15 425 жителей, среди них латыши, евреи, русские и поляки, из них 3751 ребенок до 16 лет.

В память о тех событиях на железнодорожной станции Шкиротава сегодня в 10.00 - минута памяти жертв коммунистического геноцида с участием общества политически репрессированных Латгальского предместья, фольклорного ансамбля "Vilkači" и представителей самоуправления.

В Рижском замке президент Эдгар Ринкевич примет решение в мероприятии "Вспоминая депортации 1941 и 1949 года" фонда "Дети Сибири".

В 12.00 у мемориала возле Музея оккупации состоятся минута памяти и возложение цветов. В мероприятии примут участие представители Латвийского общества политически репрессированных, государственные должностные лица и представители Рижской думы. После мероприятия состоится шествие и возложение цветов к памятнику Свободы.

Еще одна памятная церемония пройдет в 15.00 на железнодорожной станции Торнякалнс. В ней примут участие члены клуба политически репрессированных Курземского района и должностные лица самоуправления.

Также в день памяти жертв коммунистического геноцида в столице пройдут концерты, а в Домском соборе в 19.00 прозвучит кантата Луции Гаруты и Андрея Эглитиса "Боже, земля твоя горит!".

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !