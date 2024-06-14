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Во всех регионах страны идет активный сезон дорожно-строительных работ и водителям приходится считаться с ограничениями движения и дополнительным временем в пути на 75 участках государственных автомобильных дорог, сообщают Latvijas Valsts ceļi.

Строительные работы ведутся на пяти участках на главных автодорогах страны, на 19 участках — на региональных, на 27 — на местных автодорогах, также работы ведутся на 17 мостах и путепроводах.

Чтобы пересечь этап со строительными работами на Елгавском шоссе (А8) от Далбе до реки Вирцавас, нужно планировать до часа в пути или выбрать альтернативный маршрут. До 45 минут в пути нужно будет провести на Елгавское шоссе (A8) от Риги до Яунолайне, а также на региональных автодорогах на участках от Умурги до Иесалкаи (P11), от Вентспилса до Лиепене (P124) и от Кангари до Тинужи (P10).

Информация обо всех этапах строительных работ и ограничениях на них доступна на домашней странице Latvijas Valsts ceļi: www.lvceli.lv

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