Строительные работы ведутся на пяти участках на главных автодорогах страны, на 19 участках — на региональных, на 27 — на местных автодорогах, также работы ведутся на 17 мостах и путепроводах.

Чтобы пересечь этап со строительными работами на Елгавском шоссе (А8) от Далбе до реки Вирцавас, нужно планировать до часа в пути или выбрать альтернативный маршрут. До 45 минут в пути нужно будет провести на Елгавское шоссе (A8) от Риги до Яунолайне, а также на региональных автодорогах на участках от Умурги до Иесалкаи (P11), от Вентспилса до Лиепене (P124) и от Кангари до Тинужи (P10).