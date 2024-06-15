С началом летних каникул существенно возросло количество вызовов Службы неотложной медицинской помощи к детям и подросткам. Вызовов больше чем было в предыдущих летних сезонах. Дети получают переломы и травмы головы, прыгая на батутах, передвигаясь на самокатах или не соблюдая правила дорожного движения, купаются без присмотра взрослых и начинают тонуть, обжигаются о гриль. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на руководителя по внешней коммуникации службы Ариту Фреймане.

За последние три недели медики "неотложки" получили более 15 вызовов, связанных с тем, что 10-14-летние отправились купаться и начали тонуть. Дети находились без надзора взрослых. Только благодаря неравнодушным прохожим и других пловцам, которые своевременно заметили происходящее, удалось спасти этих детей. С середины мая медики трижды выезжали на вызовы к тонущим совсем маленьких детям. Два из этих случаев, к сожалению, имеют тяжелые и трагические последствия.

Так трехлетний ребенок доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии. Родители нашли малыша в близлежащем озере. Ребенка удалось вытащить из воды, но он уже не дышал, и до приезда Службы неотложной медицинской помощи, диспетчер давал указания члену семьи по оказанию первой помощи, проведению реанимационных мероприятий. Общими силами малыша удалось спасти.

В другом случае, несмотря на длительные реанимационные мероприятия, которые сначала проводили родственники, а затем и сотрудники скорой медицинской помощи, жизнь пятилетнего ребенка спасти уже не удалось. Ребенка нашли в пруду на заднем дворе.

Медики Службы неотложной медицинской помощи призывают родителей не позволять детям купаться в одиночку, следить за ними у воды, поскольку даже мгновение без присмотра может оказаться фатальным. Медики призывают также объяснять молодым людям - алкоголь несовместим с плаванием.

Также медики призывают уделять внимание самым маленьким, когда разжигается костер или гриль. За последние дни медики скорой помощи доставили в больницу нескольких детей в возрасте до трех лет с обширными ожогами тела, которые упали на раскаленный гриль или дотронулись до него руками.

Также зафиксировано два случая, когда младенцы выпали из окна.

Несколько первоклассников были доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести - они перебегали улицу, позабыв о правилах дорожного движения.

Фиксируется много случаев различных переломов и травм головы у несовершеннолетних. Причины в основном -

прыжки на батуте или неосторожная езда на самокате на улице и в скейт-парках. Например, восьмилетнего мальчика доставили в больницу с подозрением на перелом ключицы. Он неосторожно попытался спуститься с детской горки на детской площадке на самокате на высокой скорости. В другом случае ребенок получил серьезную травму после удара качелями по голове.

Увеличение количества вызовов к детям и подросткам во время летних каникул - дело обычное, сезонное. Однако медики бьют тревогу: по сравнению с предыдущими годами вызовов в этом сезоне стало больше. По данным Службы неотложной медицинской помощи, сейчас на один день приходится в среднем 80-90 вызовов к детям, в предыдущий год было 60-70. Наблюдения медиков скорой помощи показывают, что полученные травмы также становятся более сложными и тяжелыми, что можно объяснить неосторожностью и безрассудством.

Во избежание несчастных случаев, которые зачастую заканчиваются трагическими последствиями, дети и подростки должны быть осторожны, а родители – вдвойне ответственны. Служба неотложной медицинской помощи призывает взрослых обсудить с детьми и подростками людьми, как избежать несчастных случаев и серьезных травм. Хорошим помощником в этом является созданный Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC) цифровой журнал "Bērnam droša vasara", который доступен на сайте SPKC.

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